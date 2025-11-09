#Народный юрист
События

Спустя 9 лет: в Астане задержали мужчину, который изнасиловал и убил 80-летнюю женщину

В Астане раскрыто особо тяжкое преступление, совершенное в 2016 году, сообщает Zakon.kz.

Тогда в своем доме была убита 80-летняя женщина. Преступник проник внутрь, надругался над пенсионеркой, жестоко избил ее и скрылся, пытаясь уничтожить следы преступления. На месте происшествия криминалисты изъяли едва заметные биологические следы, из которых выделили ДНК-код.

На протяжении девяти лет преступление оставалось нераскрытым, а злоумышленник скрывался от правосудия.

"Благодаря новейшим технологиям молекулярно-генетической лаборатории МВД и базе ДНК удалось установить совпадение. Так была установлена личность 65-летнего подозреваемого. Мужчина задержан и водворен в ИВС. Он дал признательные показания', – отметил начальник оперативно-криминалистического департамента МВД Сергей Стихеев.

Стихеев подчеркнул, что современные криминалистические методы позволяют раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления даже спустя годы после их совершения. Этот случай доказывает: никто не сможет избежать наказания.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала некоторые детали скандальной истории в Туркестанской области – 15-летняя родила от 71-летнего родственника.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
