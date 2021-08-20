Несмотря на пандемию, между Казахстаном и Россией идет активное сотрудничество - эксперт

Особую роль в укреплении и развитии отношений между Казахстаном и Россией всегда играл Елбасы Нурсултан Назарбаев, в результате казахстанско-российские отношения являются образцом для всего постсоветского пространства, считает эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков.

Как известно, накануне Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, в ходе которой отметил высокий уровень сотрудничества между двумя государствами, а также затронул вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений и развития региональной кооперации в рамках Евразийского экономического союза.

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Комментируя данное событие, эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Арман Токтушаков отметил, что казахстанско-российские отношения всегда носили стратегический характер, характеризуясь высоким уровнем взаимного доверия, поддержки и добрососедства.

Особую роль в укреплении и развитии отношений между двумя странами всегда играл Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев, - подчеркнул спикер. - В результате казахстанско-российские отношения являются образцовым примером для всего постсоветского пространства.

В рамках взаимодействия между двумя странами одним из ключевых направлений является экономическое сотрудничество. Так, за первое полугодие двусторонний товарооборот Казахстана и России составил 10,7 млрд долларов, что на 27% выше показателя аналогичного периода 2020 года.

Позитивные показатели развития наблюдаются и в рамках ЕАЭС. В частности, за первые пять месяцев этого года взаимная торговля внутри стран ЕАЭС вернулась к докризисным показателям 2019 года, а в России и Казахстане рост составил 33% и 25% соответственно.

Говоря об этом, эксперт отметил, что именно Россия занимает главное место среди покупателей казахстанской продукции на территории Евразийского экономического союза, покупая у Казахстана товаров на 2,58 млрд долларов. Кроме того, в Казахстане действует 7791 предприятие с российским участием и 3325 - совместных.

Следует отметить, российские компании относятся к ключевым инвесторам по объему вложенных средств в экономику Казахстана. В целом, за последние 10 лет Россия инвестировала в Казахстан около 12,6 млрд долларов.

Важно также отметить эффективность сотрудничества в рамках производства российской вакцины на Карагандинском фармацевтическом заводе, - считает Арман Токтушаков. - Для вакцинации граждан Казахстана заводом были выпущены 5 млн доз препарата "Спутник V", при этом Карагандинский фармацевтический комплекс взял на себя новые гарантии по выпуску и поставке еще 2 млн доз вакцины. Высокая результативность в сфере производства вакцин демонстрирует эффективность взаимодействия Казахстана и России в преодолении коронакризиса и его последствий.

В целом, несмотря на пандемию, сотрудничество между Казахстаном и Россией активно развивается, охватывая все новые направления кооперации. При этом Елбасы Нурсултан Назарбаев, как почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета, продолжает оказывать позитивное влияние, как на двустороннее сотрудничество, так и на отношения стран в рамках ЕАЭС.

Эксперт поддерживает позицию Первого Президента, считающего, что сегодня важно проводить работу в сторону дальнейшего укрепления и расширения ЕАЭС, в том числе за счет присоединения к организации наших партнеров по Центральной Азии, таких как Узбекистан и другие страны региона.