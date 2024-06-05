Владимир Путин о сотрудничестве с Казахстаном: Идет очень продуктивная работа

Президент Российской Федерации 5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств, которую он провел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), высказался о сотрудничестве с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

Путин заявил, что находится постоянно в контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"У нас сложились с ним очень добрые, доверительные, дружеские отношения", — отметил он, отвечая на вопрос главного редактора Kazinform.

Он подчеркнул, что у России и Казахстана по всем векторам идет продуктивная совместная работа.

"То есть у нас практически по всем векторам идет очень продуктивная совместная работа. В том числе благодаря президенту Токаеву, который поддерживает наше взаимодействие по всем этим направлениям. Скоро собираемся в Астане. Там будет и ШОС, и другие всякие мероприятия. У меня есть приглашения, конечно им воспользуюсь", — заключил президент РФ.

Как сообщается на сайте Кремля, в беседе приняли участие представители информагентств из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, США, Узбекистана, Китая, Ирана, Великобритании, Турции, Кореи, Италии, Германии, Японии, Испании и Франции.