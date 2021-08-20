Илон Маск рассказал о создании робота-гуманоида

В День искусственного интеллекта Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида по имени Optimus. Tesla Bot сможет выполнять мелкие задачи, например, забирать продукты из магазина, передает zakon.kz со ссылкой на MK.ru.

Как сообщает портал Teslarati, платформа, на которой будет создан робот - копия человеческого тела. Появление робота ожидается в 2022 году.

Разработчики заявили, что в распоряжение робота перейдут многие технологии, которые сейчас используются в автомобилях Tesla. Вместо лица у него будет экран, а ноги и руки будут управляться с помощью 40 сервоприводов. Высота робота составит 172 сантиметра, а вес - 57 кг.

Основатель компании Tesla Маск рассказал, что в конечном итоге Optimus сможет взять на себя наиболее "опасные, повторяющиеся и скучные задачи", которые выполняют люди.