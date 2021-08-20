Органы прокуратуры будут рассматривать сообщения о рейдерстве

Генеральная прокуратура РК подготовила приказ, которым вносятся изменения в Инструкцию по рассмотрению обращений, сообщений, предложений, откликов и запросов в органах, ведомствах, учреждениях и организации образования прокуратуры Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

В частности, добавлен подпункт о том, что органы прокуратуры будут рассматривать обращения субъектов частного предпринимательства по фактам вмешательства в их деятельность со стороны государственных органов, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.

Эти обращения и сообщения будут рассматриваться в случаях:

нарушения законности или угрозы их наступления в деятельности правоохранительных и специальных государственных органов;

поступления жалобы на решения и действия (бездействие) уполномоченного административного органа либо его должностных лиц.

Как отмечается, данная норма вводится после принятия закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 сентября.