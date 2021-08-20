Задержание мужчины, продававшего паспорта вакцинации, попало на видео

В Нур-Султане подозреваемого в подделке паспортов вакцинации задержали полицейские, передает zakon.kz.

Полицейские обратили внимание на человека, обещавшего изготовить документ любого вида. Подозреваемый предлагал жителям столицы за 20 дней изготовить паспорт вакцинации. При этом просил заранее за это заплатить, заверяя, что никаких проблем со сроком не будет.

Мужчину задержали во время получения денег в размере 50 тысяч тенге рядом с его работой. Со слов 28-летнего подозреваемого, так он решил подзаработать, учитывая актуальность паспортов вакцинации.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливается количество обманутых граждан и лиц, обратившихся к нему для получения поддельных паспортов вакцинации, - добавили в ДП Нур-Султана.