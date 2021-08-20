Facebook отключил функцию просмотра друзей для афганцев

В крупнейшей социальной сети в мире Facebook отключили функцию просмотра друзей для аккаунтов из Афганистана. Как объяснили в Facebook, такая мера введена, чтобы "защитить людей от преследования", передает zakon.kz.

Об этом рассказал глава отдела политики кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейхер.

Мы временно убрали возможность просмотра списков друзей и поиска по ним для учетных записей Facebook в Афганистане, чтобы защитить людей от преследования, - написал Глейхер в Twitter.

По словам представителя соцсети, нововведение стало результатом недельной работы команды Facebook над повышением защищенности личных данных подписчиков из Афганистана, который захватило террористическое движение "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран).

У пользователей из Афганистана также появилась возможность в один клик заблокировать свою страницу в Facebook. Те, кто не является друзьями, не смогут скачать или поделиться фотографиями или увидеть посты из такого профиля.

Если вы находитесь за пределами Афганистана, но у вас есть друзья в этой стране, вы можете помочь защитить их, ужесточив свои настройки видимости, - добавил Глейхер.