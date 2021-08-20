В Китае разрешили заводить по трое детей в семье

В Китае парламент принял поправки в Закон о народонаселении и плановом деторождении, согласно которым семьи теперь могут заводить до трех детей. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на новостное агентство "Синьхуа".

Поправка к Закону КНР о народонаселении и плановом деторождении была принята на проходящей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/, - говорится в информации агентства.

Кроме того, законопроект отменил прежние ограничительные меры, в том числе штрафы для пар, нарушающих закон, с целью иметь большее количество детей, чем разрешено.

В нем также утверждены активные меры в поддержку изменения закона о плановом деторождении, включая рассмотрение вопроса об отпуске по уходу за ребенком и создание большего количества уголков и специального оборудования для матери и ребенка в жилых комплексах, общественных помещениях, а также на рабочих местах.

Закон о народонаселении и плановом деторождении вступил в силу в 2002 году, а в 2015 году в него были внесены поправки, когда в Китае всесторонне осуществилась политика, разрешающая супружеским парам иметь двоих детей.