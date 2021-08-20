Министр здравоохранения об эпидситуации - текстовая трансляция

Министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, председатель Комитета саниэпидконтроля Айжан Есмагамбетова отвечают на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций. Zakon.kz ведет текстовую трансляцию.

16:30 Министр начал брифинг с доклада. По его словам, занятость инфекционных коек составляет 52%, реанимационных коек 48%. Высокая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской области (71%), Кызылординской области (66%), Алматы (63%) и Алматинской области (60%).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 6 276 224 человека. Это 63% подлежащего вакцинации населения. Полностью привито 4 913 196 человек.

Уважаемые казахстанцы, несмотря на постоянную мутацию коронавируса меры профилактики остаются все те же: вакцинация, масочный режим, проветривание помещений, гигиена рук, социальная дистанция. Обращаясь к казахстанцам еще раз напоминаю, что необходимо соблюдать простые меры профилактики и необходимо вакцинироваться. Благодарю за внимание, желаю здоровья вам и вашим близким, - сказал Алексей Цой.

16:40 Поступил вопрос от журналиста касательно смерти вакцинированных от коронавируса.

Министр ответил, что Минздрав проанализировал информацию о смертях с февраля по июль этого года. Всего от коронавируса скончалось 4969 человек, из них 115 были вакцинированными, у них были хронические заболевания. Это 2,3% от общего количества. 97,7% это были люди, которые не были привиты.