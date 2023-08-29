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Законодательство РК

Глава Минфина ответил на вопрос о зарплатах казахстанских министров

Глава Минфина РК ответил на вопрос о зарплатах казахстанских министров Фото: Zakon.kz
Министр финансов РК Ерулан Жамабуаев в кулуарах правительства ответил на вопрос журналистов, индексируют ли зарплаты казахстанских министров, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, исполняется ли мораторий на повышение зарплат министрам и учитывают ли в этом вопросе повышение МЗП и МРП в стране.

"Да, мы не имеем права просто повышать зарплаты. Нет, они не индексируются", – лаконично ответил Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина также рассказал, как идет сокращение штата госслужащих в министерстве, которое проводят в соответствии с поручением главы государства.

"Когда я пришел ответственным секретарем в 2019 году, численность Минфина была на уровне 19 800 человек примерно. Сейчас – около 15 тысяч. Разницу чувствуете, да? Мы значительно оптимизировали, сократили. По Минфину мы ежегодно оптимизируем свои расходы. Только в этом году мы оптимизировали бюджетные расходы на сумму 380 млрд тенге. Это ненужные расходы, имиджевые: покупка автомобилей, содержание зданий. Что касается в целом количества госслужащих, это не от меня зависит. Я точно цифру не помню, но если брать пятилетний период, думаю, оптимизация серьезная произошла: только в первые годы порядка 50 млрд тенге сэкономили".Ерулан Жамаубаев

Однако министр отметил, что нельзя не учитывать рост населения страны.

"Поймите, у нас появляются новые области. В прошлом году – три области, численность населения Казахстана также растет. Это жизненная необходимость – открываются госорганы, выполняют они определенную функцию. Здесь понятно, что с одной стороны мы за оптимизацию, с другой – есть потребность в их содержании. Мы балансируем в этом вопросе".Ерулан Жамаубаев

В 2019 году Касым-Жомарт Токаев поручил сокращать количество госслужащих, а высвободившиеся деньги направлять на увеличение зарплат успешных сотрудников.

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