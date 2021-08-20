Награждены победители турнира по быстрым шахматам "Кубок Дармена Садвакасова-2021"

В здании холдинга "Байтерек" прошла церемония награждения победителей турнира по быстрым шахматам "Кубок Дармена Садвакасова-2021". Турнир проходил с 5 по 14 августа.

Призовой фонд турнира составил 1,5 млн тенге. Участвовали в состязании более 240 юниоров из всех регионов Казахстана в возрасте от семи до 17 лет.

Первый и второй этапы прошли в онлайн-формате на платформе Lichess.org с мониторингом участников в видеоконференции Zoom. Показавшие лучшие результаты сыграли в плей-офф по олимпийской системе, который прошел в режиме-оффлайн 14 августа.

В результате победители определились в трех возрастных категориях.

Категория до 9 лет:

1 место - Сауран Бекмуханов (Уральск);

2 место - Рамазан Амангельды (Актау);

3 место - Тимур Душатов (Алматы);

4 место - Альбина Кайрбекова (Караганда).

Категория до 13 лет:

1 место - Даниял Сапенов (Караганда);

2 место - Ергали Сулеймен (Нур-Султан);

3 место - Зарина Нургалиева (Атырау);

4 место - Инаят Болат (Нур-Султан).

Категория до 17 лет:

1 место - Казыбек Ногербек (Нур-Султан);

2 место - Чингизхан Саржанов (Костанай);

3 место - Алуа Нурманова (Алматы);

4 место - Нурдаулет Танатов (Кызылорда).

Призеров наградили и поздравили руководители организаций, ставшие соорганизаторами турнира, - председатель правления холдинга "Байтерек" Айдар Арифханов, международный гроссмейстер Дармен Садвакасов, председатель правления АО "ЭСК "KazakhExport", первый вице-президент Казахстанской федерации шахмат Руслан Искаков и председатель совета Ассоциации "Болашак" Алмас Кудайберген.

Мы проводим турнир второй год. Из-за ограничительных мер в связи с пандемией в прошлом году мы провели его в онлайн-режиме. В этом году с соблюдением санитарных мер решили провести награждение с приглашением победителей. Игры были очень интересными и захватывающими, - сказал Айдар Арифханов, и, обратившись к ребятам, выразил надежду, что сегодняшние призеры станут гордостью Казахстана в будущем.