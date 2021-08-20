Сколько потратили в Казахстане на закуп вакцин

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, сколько уже потрачено на закуп вакцин от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

По стоимости (вакцин. - Прим.) мы дали запрос, чтобы наши поставщики разрешили опубликовать эти цифры, учитывая, что договора конфиденциальные. Но хочу заверить, что все цифры и цены - это официальные цены заводов, то есть аналогичные цены имеются и в других странах. Мы дали запросы каждой из компаний, попросили озвучить цены. Общие цифры, в принципе, по затратам на вакцины могу сказать. В этом году было затрачено 95,3 млрд тенге на закуп вакцин. Это на 10 млн 890 тыс. человек, - сообщил глава Минздрава на брифинге в СЦК.

Всего было закуплено: 14,28 млн доз "Спутник V", 1 млн Hayat-Vax, 2,97 млн доз QazVac, 500 тыс. SinoVac.

По словам министра, еще ожидается поставка 4 млн доз вакцины Sinopharm.

Отметим, на сегодняшний день первым компонентом вакцины в Казахстане привиты 6 276 224 человека - это 63% подлежащего вакцинации населения. Вторым компонентом - 4 913 196 человек.

Тамила Языкова, Нур-Султан