В Минздраве изучают вопрос ревакцинации граждан

Группа ученых работает над вопросом ревакцинации, чтобы получить гарантированно правильные подходы, сообщил на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Пока у нас (нет. - Прим.) четких критериев по ревакцинации, и группа ученых работает над этим вопросом. Потому что, вы знаете, ВОЗ вообще не рекомендует это делать на данном этапе, другие страны этим занимаются. Конкретных данных, подтверждающих эффективность клинических исследований, еще в мире нет. Поэтому мы сейчас максимально изучаем опыт, чтобы уже гарантированно получить правильные подходы, - объяснил Цой.

Он напомнил, что сама программа вакцинации началась с февраля, критическая масса вакцинировалась с мая по июль, поэтому сейчас именно в Казахстане сильный иммунитет у тех граждан, которые получили вакцины.

По его словам, еще есть время для изучения международного опыта по проведению перекрестной вакцинации и в какой срок.

Конкретных рекомендаций сейчас нет. Есть определенные начальные клинические исследования, но нам желательно опираться на более проверенную информацию, поэтому мы сейчас осуществляем полный поиск и обратились во все инстанции, - добавил глава Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан