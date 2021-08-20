Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру на 2021-2022 учебный год, сообщает zakon.kz.

В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов. В этом году было выделено 12 329 грантов в научно-педагогическую магистратуру и 500 грантов - в профильную магистратуру, - сообщили в МО РК.

Наиболее востребованными стали такие направления, как "Подготовка педагогов иностранного языка", "Информационные технологии", "Подготовка педагогов математики" и "Право".

Все обладатели грантов для зачисления должны будут представить свои документы в вузы до 28 августа через виртуальные приемные комиссии вузов.

Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться здесь.

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