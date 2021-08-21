Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в октябре 2021 года опустилась на 2,23%, составив $64,97 за баррель, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные лондонский биржи ICE.

Цена Brent впервые с 21 мая опустилась ниже 66 долларов.

Негатив, вызванный опасениями по поводу спроса при продолжающемся росте заболеваемости COVID-19, обострился после заявлений Федеральной резервной системы США. Регулятор отметил в протоколе возможность замедления темпов выкупа финансовых активов уже в этом году.

Цена сентябрьских фьючерсов на североамериканскую марку WTI упала на 2,58%, до 61,86 доллара.

Цена на сырье снижалась всю неделю. Падение стало рекордным с октября 2020 года и составило 7,7% для Brent и 8,9% для WTI.