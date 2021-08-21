За сутки в Казахстане выявили 7117 новых случаев COVID-19

21 августа 2021, 08:00
Фото: PxHere

Минздрав РК опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом на 21 августа. При общем снижении заболевших в регионах незначительное увеличение зафиксировано в Нур-Султане и Алматы, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан - 951,
  • в городе Алматы - 1625,
  • в городе Шымкент - 328,
  • в Акмолинской области - 283,
  • в Актюбинской области - 450,
  • в Алматинской области - 400,
  • в Атырауской области - 300,
  • в ВКО - 199,
  • в Жамбылской области - 221,
  • в ЗКО - 133,
  • в Карагандинской области - 933,
  • в Костанайской области - 259,
  • в Кызылординской области - 162,
  • в Мангистауской области - 234,
  • в Павлодарской области - 373,
  • в СКО - 164,
  • в Туркестанской области - 102.

Всего в стране подтвержден 730 181 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6951 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 469,
  • в городе Алматы - 1152,
  • в городе Шымкент - 627,
  • в Акмолинской области - 263,
  • в Актюбинской области - 539,
  • в Алматинской области - 295,
  • в Атырауской области - 482,
  • в ВКО - 106,
  • в Жамбылской области - 157,
  • в ЗКО - 141,
  • в Карагандинской области - 1298,
  • в Костанайской области - 283,
  • в Кызылординской области – 210,
  • в Мангистауской области - 179,
  • в Павлодарской области - 476,
  • в СКО - 143,
  • в Туркестанской области - 131.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 604 801 человек.


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