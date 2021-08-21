За сутки в Казахстане выявили 7117 новых случаев COVID-19

Минздрав РК опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом на 21 августа. При общем снижении заболевших в регионах незначительное увеличение зафиксировано в Нур-Султане и Алматы, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
Всего в стране подтвержден 730 181 случай.
В Казахстане 6951 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 604 801 человек.
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