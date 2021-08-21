За сутки в Казахстане выявили 7117 новых случаев COVID-19

Минздрав РК опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом на 21 августа. При общем снижении заболевших в регионах незначительное увеличение зафиксировано в Нур-Султане и Алматы, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан - 951,

в городе Алматы - 1625,

в городе Шымкент - 328,

в Акмолинской области - 283,

в Актюбинской области - 450,

в Алматинской области - 400,

в Атырауской области - 300,

в ВКО - 199,

в Жамбылской области - 221,

в ЗКО - 133,

в Карагандинской области - 933,

в Костанайской области - 259,

в Кызылординской области - 162,

в Мангистауской области - 234,

в Павлодарской области - 373,

в СКО - 164,

в Туркестанской области - 102.

Всего в стране подтвержден 730 181 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6951 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 469,

в городе Алматы - 1152,

в городе Шымкент - 627,

в Акмолинской области - 263,

в Актюбинской области - 539,

в Алматинской области - 295,

в Атырауской области - 482,

в ВКО - 106,

в Жамбылской области - 157,

в ЗКО - 141,

в Карагандинской области - 1298,

в Костанайской области - 283,

в Кызылординской области – 210,

в Мангистауской области - 179,

в Павлодарской области - 476,

в СКО - 143,

в Туркестанской области - 131.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 604 801 человек.