Улица для акима - сельчане жалуются на избирательный ремонт

21 августа 2021, 08:27
Фото: zakon.kz

На 200 жителей в селе Корнекты Акмолинской области - всего две улицы, сообщает zakon.kz.

Одну из них, где дом замакима, полностью заасфальтировали, а вторую начали, но, как говорят люди, забросили, передает Первый канал "Евразия".

Люди переживают, что их улицу так и не отремонтируют. Аким округа заверил, что дороги ремонтируют по плану. Без всякой избирательности и зависимости от мест проживания чиновников.

Не просто все делается. Надо сделать проектно-сметную документацию. На следующий год с выделением бюджетных средств я эти 250 метров дороги сделаю. аким Урумкайского округа Жамбыл Оспанов


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