В Павлодаре подросток ударил отца ножом за запрет играть в смартфоне

Семейная ссора закончилась поножовщиной, сообщает zakon.kz.

В Павлодаре отец сделал замечание сыну за отказ помогать в ремонте, безделье и постоянные игры в телефоне. Затем телефон забрал и вышел во двор дома.

Подросток, 2007 года рождения, схватил нож, выбежал вслед за ним и ударил в спину.

Мужчина с ножевым ранением госпитализирован в больницу города Павлодар. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 106 части 1 УК РК. первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров