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Мужчина ударил ножом отца в Кокшетау

Мужчина ударил ножом отца в Кокшетау Фото: Zakon.kz
В Кокшетау сын ударил ножом отца. Мужчину госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

5 ноября в полицию поступило телефонное сообщение от диспетчера станции скорой медицинской помощи о том, что в приемное отделение доставлен мужчина с ножевым ранением. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался временно безработный 21-летний сын пострадавшего.

Как выяснили полицейские, подозреваемый состоял на психиатрическом учете.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Назначена экспертиза", – рассказали в ДП Акмолинской области. 

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. 

Ранее в Семее женщина убила родную сестру. 

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Анастасия Стативкина
Акмолинская область Кокшетау
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