Пограничники задержали внедорожник с незаконно выловленной рыбой на 136 млн тенге

21 августа 2021, 15:19
Фото: Gov.kz

Пограничники отделения "Жанбай" ДПС КНБ по Атырауской области осмотрели застрявший на берегу Каспийского моря автомобиль Lexus. В машине оказалось 120 туш рыбы осетровых пород общим весом 468 кг, сообщает zakon.kz.

Ущерб государству от незаконно выловленной осетровой рыбы составляет 136 515 600 тенге.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса РК.

Территориальными подразделениями Пограничной службы КНБ работа по пресечению браконьерской деятельности в казахстанской части Каспийского моря продолжается. пресс-служба КНБ РК


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