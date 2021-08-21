Марш военной техники пройдет в Мангистауской области

В рамках совместного антитеррористического учения "Каспий- Антитеррор-2021", проводимого под эгидой Антитеррористического центра СНГ, на территории Мангистауской области Пограничной службой проводится перегруппировка подразделений, передает zakon.kz.

Передвижение колонн техники осуществляется в сопровождении военной полиции. Плановые учения пройдут в два этапа и продлятся до 2 сентября 2021 года, - пишет пресс-служба КНБ РК.

Как уточняется, цель учений – совместная отработка комплексного применения сил и средств при выявлении признаков подготовки и пресечении актов терроризма на территории СНГ.