Марш военной техники пройдет в Мангистауской области

21 августа 2021, 21:28
Фото: КНБ РК.

В рамках совместного антитеррористического учения "Каспий- Антитеррор-2021", проводимого под эгидой Антитеррористического центра СНГ, на территории Мангистауской области Пограничной службой проводится перегруппировка подразделений, передает zakon.kz.

Передвижение колонн техники осуществляется в сопровождении военной полиции. Плановые учения пройдут в два этапа и продлятся до 2 сентября 2021 года, - пишет пресс-служба КНБ РК.

Как уточняется, цель учений – совместная отработка комплексного применения сил и средств при выявлении признаков подготовки и пресечении актов терроризма на территории СНГ.


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