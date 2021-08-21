Болотную птичку с поврежденным крылом спасли в Павлодаре

Раненую птицу павлодарцы заметили на улице Катаева. Горожане решили, что о пернатом лучше позаботятся специалисты, передает zakon.kz.

Лесники выехали на место, забрали птицу. Оказалось, что это круглоносый плавунчик – птица из семейства бекасовых. В основном они обитают в болотистых местах, – рассказал руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов, - пишет Pavlodarnews.kz.

По словам лесников, молодая птица повредила крыло. Восстанавливаться круглоносый плавунчик будет на лыжной базе в селе Павлодарское. После выздоровления птицу выпустят на свободу. Горожане, которые обнаружили плавунчика, попросили сообщить им, когда пернатый поправится.

Как уточняется, спасенных в регионе диких зверей и птиц сотрудники лесхоза обычно отправляют на передержку в мини-зоопарк в Павлодарском. После того как "постояльцы" восстанавливаются, их выпускают на волю.

Ранее лесники лечили серую цаплю и лебедя-шипуна, енотовидную собаку и птенцов пустельги. Постоянно на лыжной базе живут еноты-полоскуны, кролики, поросята и обезьяна, а весной в центре родился верблюжонок по кличке Аким.