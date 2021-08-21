Как защитить аккумулятор смартфона от износа

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал о том, что в течение года активного использования качественный аккумулятор смартфона выполняет все свои функции, однако потом начинается замедление, передает zakon.kz.

"Батарейку" можно заменить, и на какое-то время производительность улучшится, но такой аккумулятор не будет на 100% таким же, как тот, что был в новом смартфоне изначально. Как отметил Кусков, современные аккумуляторы позволяют выполнять подзарядку устройства в течение дня, но важно не использовать телефон в процессе зарядки, - пишет "Российская газета".

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как правильно заряжать смартфон, чтобы предотвратить быстрый износ батареи. Прежде всего, не стоит заряжать телефон в некомфортных условиях.

Правило простое: если температура комфортна для вас, она будет комфортна и для смартфона, - пояснил Муртазин.

Например, зимой многие носят телефон в карманах верхней одежды и заряжают от внешнего аккумулятора, но лучше делать это в помещении - так батарея прослужит дольше. Муртазин отметил, что заряжать смартфон можно полностью или частично, но для экономии ресурса стоит отключить быструю зарядку или быть готовым к падению емкости на 20-25%, что уже потребует замены аккумулятора.

Батарейки не любят перегрев, соответственно, если вы используете, например, быструю или очень быструю зарядку, то аккумулятор может частично перегреваться, - сказал Муртазин.