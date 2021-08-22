В Казахстане зафиксирован спад числа заражений COVID-19

22 августа 2021, 08:00
Фото: Pixabay

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6 725 новых случаев коронавирусной инфекции. Небольшой спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах. В Нур-Султане выявлено заразившихся меньше на 120 человек, чем днем ранее, в Алматы - всего на 12 человек. И так во всех регионах - на пару десятков человек, но меньше, сообщает zakon.kz.

  • в городе Нур-Султан - 829,
  • в городе Алматы - 1613,
  • в городе Шымкент - 336,
  • в Акмолинской области - 281,
  • в Актюбинской области - 417,
  • в Алматинской области - 400,
  • в Атырауской области - 287,
  • в ВКО - 176,
  • в Жамбылской области - 132,
  • в ЗКО - 135,
  • в Карагандинской области - 920,
  • в Костанайской области - 297,
  • в Кызылординской области - 185,
  • в Мангистауской области - 153,
  • в Павлодарской области - 331,
  • в СКО - 168,
  • в Туркестанской области - 65.

Всего в стране подтверждено 736 906 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5918 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 645,
  • в городе Алматы - 1638,
  • в городе Шымкент - 646,
  • в Акмолинской области - 256,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 355,
  • в Атырауской области - 99,
  • в ВКО - 96,
  • в Жамбылской области - 50,
  • в ЗКО - 76,
  • в Карагандинской области - 1011 ,
  • в Костанайской области - 214,
  • в Кызылординской области - 131,
  • в Мангистауской области - 249,
  • в Павлодарской области - 193,
  • в СКО - 121,
  • в Туркестанской области - 138.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 610 719 человек.


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