В Казахстане зафиксирован спад числа заражений COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6 725 новых случаев коронавирусной инфекции. Небольшой спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах. В Нур-Султане выявлено заразившихся меньше на 120 человек, чем днем ранее, в Алматы - всего на 12 человек. И так во всех регионах - на пару десятков человек, но меньше, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 736 906 случаев.
В Казахстане 5918 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 610 719 человек.
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