Иммунолог рекомендует вакцинироваться до осени из-за климата

Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус утверждает, что в осенний период увеличивается количество сезонных заболеваний, что является дополнительной нагрузкой на иммунитет, передает zakon.kz.

Если человек болеет или как минимум плохо себя чувствует, прививка может усугубить его состояние, отметил Продеус и порекомендовал сделать хотя бы первый укол вакцины от COVID-19 до сентября:

Перед вакцинацией надо дать организму восстановиться, если ты болел. Мы рекомендуем подождать семь - десять дней после ОРВИ, чтобы иммунитет пришел в норму, и только тогда прививаться. На качество вакцинации влияет, если ее сделают на фоне заболевания или сразу после окончания болезни, -рассказал аллерголог.

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