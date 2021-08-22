Более двадцати жителей Атырау остались без крова из-за крупного пожара

Пострадавшим жителям выделили временно пять квартир в микрорайоне Жулдыз. Остальные жильцы расселены по родственникам (19 человек, из них 8 детей), передает zakon.kz.

22 августа в 5:18 в Call центр поступило сообщение о том, что в Атырау по адресу СМП-163, дом №26/2 произошел пожар в одноэтажном 12-квартирном жилом доме барачного типа. В результате пожара 12 квартир жилого дома общей площадью 1250 кв. м были полностью уничтожены огнем. С места пожара с отравлением угарным газом была госпитализирована в больницу 38-летняя женщина. Ее состояние оценивается, как средней степени тяжести, - рассказали порталу "Мой город" группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области.

Пожар локализован в 6:11 и полностью ликвидирован 7:02 . В тушении пожара было задействовано шесть единиц техники и 25 человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливается, - отметили в ДЧС.