Жители села в Актюбинской области остались без тепла из-за пожара на газопроводе

Фото: pixabay

Около 200 домов в селе Уилского района Актюбинской области среди зимы остались без тепла из-за пожара на газопроводе возле Каратала в сельском округе Берсиева, сообщает Zakon.kz.

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