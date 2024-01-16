Жители села в Актюбинской области остались без тепла из-за пожара на газопроводе
Фото: pixabay
Около 200 домов в селе Уилского района Актюбинской области среди зимы остались без тепла из-за пожара на газопроводе возле Каратала в сельском округе Берсиева, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали "Диапазону" в акимате Актюбинской области, 15 января в 17:15 поступило сообщении о возгорании газопровода близ села.
"На место направили пожарных на специальной технике. Огонь удалось потушить после перекрытия газопровода, идущего в Каратал", – говорится в сообщении.
Сотрудники Уилского газового хозяйства работают над возобновлением подачи газа жителям.
Ранее, 10 января, сообщалось, что жители Темиртау остались без воды, света и тепла из-за бурана.
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