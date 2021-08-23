Что известно о крупном пожаре в Капшагае

23 августа 2021, 09:24
Фото: zakon.kz

Стали известны подробности крупного пожара в Капшагае, сообщает zakon.kz.

22 августа поздно вечером в Капшагае по улице Степная загорелся заброшенный дом.

По данным ДЧС Алматинской области, общая площадь возгорания составила 150 кв.м.

Пожар ликвидирован в 23.50 часов. Жертв и пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, от теплового воздействия повреждены пластиковые окна соседнего здания и припаркованный поблизости автомобиль.

Причина пожара устанавливается.


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