Что известно о крупном пожаре в Капшагае

Стали известны подробности крупного пожара в Капшагае, сообщает zakon.kz.
22 августа поздно вечером в Капшагае по улице Степная загорелся заброшенный дом.
По данным ДЧС Алматинской области, общая площадь возгорания составила 150 кв.м.
Пожар ликвидирован в 23.50 часов. Жертв и пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, от теплового воздействия повреждены пластиковые окна соседнего здания и припаркованный поблизости автомобиль.
Причина пожара устанавливается.
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