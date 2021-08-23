На сколько месяцев хватит продовольственных запасов в Казахстане

Об обеспеченности населения республики основными продуктами питания рассказали в Министерстве сельского хозяйства РК, сообщает zakon.kz.

По оперативным данным регионов на 20 августа текущего года, по республике имеются запасы в общем объеме 819 тыс. тонн различных продтоваров, в том числе на предприятиях-производителях – 301 тыс. тонн, на складах – 86,6 тыс. тонн, в торговых сетях – 374 тыс. тонн, в стабфондах – 18,3 тыс. тонн. Кроме того имеется 495,7 млн штук яиц. Минсельхоз

Как отмечается, данных запасов в зависимости от вида продуктов достаточно от одного до шести месяцев.

Производство продтоваров не останавливается, имеется достаточный постоянный запас на продолжительный срок, отметили в МСХ.

Министерство еженедельно ведет мониторинг обеспеченности регионов по 32 основным продтоварам. Мониторинг учитывает запасы в стабилизационных фондах, в крупных торговых сетях, на складах у поставщиков и перерабатывающих предприятий.