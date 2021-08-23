Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24-26 августа, сообщает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, прогнозируются выпадение града и порывистый ветер.

Температурный фон во всех регионах республики относительно устойчив: на западе ночью 17…22, днем - 32…39 градусов, на севере ночью 13…18, днем - 30…35 градусов, в центре и на востоке республики ночью 11….17, днем - 27…33 градуса, на юге ночью 15…22, днем - 32…39 градусов, - сообщили в РГП "Казгидромет".