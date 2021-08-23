В Алматы скончался журналист Тулкин Ташимов

Сегодня, 23 августа, скоропостижно скончался член Союза журналистов Казахстана Тулкин Ташимов, сообщает zakon.kz.

Печальную весть сообщили близкие журналиста.

Тулкин Ташимов отдал десятки лет своей любимой работе. За карьеру он сотрудничал с рядом крупнейших печатных и онлайн-изданий страны, в том числе с газетой "Вечерний Алматы", в которой трудился в последние годы. О его журналистском мастерстве и творческих достижениях говорят многочисленные победы в международных и республиканских конкурсах.

Он был прекрасным человеком, известным талантливым журналистом, патриотом своей страны, верным другом и надежным товарищем. Коллеги особенно ценили в Тулкине Халдаровиче такие качества, как активность, объективность, предприимчивость, целеустремленность, готовность прийти на помощь в любую минуту, поддержать добрым словом и мудрым советом. Светлая память о Тулкине Ташимове навсегда останется в наших сердцах, - отметили бывшие коллеги журналиста.

Коллектив zakon.kz выражает глубокие соболезнования родным и близким Тулкина Ташимова и разделяет горечь невосполнимой утраты.