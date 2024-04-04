В ночь на 4 апреля скончался известный казахстанский журналист Гадильбек Шалахметов, сообщает Zakon.kz.

Ему было 80 лет.

Гадильбек Шалахметов – советский, казахстанский публицист, написавший более 300 научных и публицистических статей, лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженный деятель Казахстана, академик Казахстанской национальной академии естественных наук.

Он родился 9 июня 1943 года в г. Алма-Ате (сейчас Алматы). Свой трудовой путь начинал с рабочего-металлурга. А учебу в Казахском политехническом институте совмещал с работой комментатором на национальном телевидении. Прошел путь от комментатора до главного редактора программ Казахского телевидения.

В разные годы работал старшим редактором творческого объединения "Ровесники", комментатором-обозревателем дирекции программ Казахского телевидения, в студии "Казахтелефильм" членом сценарно-редакционной коллегии. В 1982-1983 гг. был главным редактором Госкино Казахской ССР.

В 1990-х годах работал в Аппарате президента Казахской ССР заведующим отделом по связи с прессой и изучению общественного мнения Канцелярии президента Казахской ССР, пресс-секретарем президента Казахской ССР; первым заместителем министра печати и массовой информации Казахской ССР – председателем Казахской государственной телерадиовещательной компании, руководителем Службы пресс-секретаря президента Республики Казахстан.

В 1993 году его назначили председателем Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", созданной в октябре 1992 года Соглашением восьми суверенных государств СНГ.

С 2000 года являлся внештатным советником премьер-министра Казахстана.

Также являлся президентом ОАО НК "Казахское информационное агентство "Казинформ", депутатом Мажилиса Парламента РК III созыва; советником президента АО "Самрук". С августа 2009 года был заведующим кафедры телерадио и связи с общественностью Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

3 марта сообщалось о том, что на 78 году жизни не стало известного казахстанского публициста и политолога Сейдахмета Куттыкадама.