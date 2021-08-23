Употребление сладких напитков увеличивает риск раннего рака

Ежедневное употребление таких сладких напитков, как газировки, соки и энергетики, увеличивает риск раннего рака толстой кишки в два раза, передает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила российский онколог и проктолог Елена Смирнова, ссылаясь на исследование врачей Вашингтонского университета.

В исследовании, которое продолжалось в течение 14 лет, принимали участие женщины. У представительниц слабого пола, которые выпивали более 0,5 литра названных напитков ежедневно, в два раза чаще встречался рак толстой кишки, отметила медик.

По словам онколога, риск возрастает почти на треть, если сладкие напитки на регулярной основе употребляет подросток. Кроме того, риск не снижается, если человек продолжает их пить и во взрослом возрасте. Так, пагубное влияние сладких напитков можно объяснить увеличением количества опасных штаммов бактерий в кишечнике, развитием ожирения и местного воспаления в стенке кишки, добавила Смирнова.

Касается ли все это домашнего компота? Американцы обычно не пьют этот напиток, поэтому о нем ни слова в исследовании. Но, я думаю, касается, если вы кладете туда много сахара, – заключила медик.

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