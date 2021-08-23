"Новый фонд помощи" - как мошенники обманывают казахстанцев

В социальных сетях мошенники распространяют опросы, после которых обещают казахстанцам 50 тысяч тенге из "нового фонда помощи в связи с коронавирусом", сообщает zakon.kz.

Как отмечает Stopfake.kz, подобные сообщения злоумышленники используют для получения доступа к аккаунтам и банковским счетам.

В оформлении страницы пользователь видит государственную символику, которую мошенники используют, чтобы вызвать доверие. Посетителю сайта предлагают ответить на 4 вопроса, а после выбрать коробку с денежным призом. Во время второй попытки сообщают о получении 50 тысяч бонусов, передача которых состоится после того, как пользователь поделится сообщением в пяти группах или с 20 другими людьми, - говорится в публикации.

В Министерстве труда и соцзащиты предупреждают, что к подобным опросам ведомство не имеет никакого отношения.

МТСЗН не проводит никаких опросов граждан посредством мессенджеров и социальных сетей. Подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к аккаунтам и банковским счетам. Просим ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам и не оставлять там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества, - уточнили в ведомстве.