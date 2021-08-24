Охранник Елизаветы II подозревается в изнасиловании новобранцев

Полиция арестовала охранника британской королевы Елизаветы II из Колдстримской гвардии по подозрению в изнасиловании двух новобранцев, передает zakon.kz.

Молодые люди два года назад поступили на службу в гвардию, являющуюся старейшим полком Великобритании. Солдаты этого военного подразделения относятся к Королевской гвардии, обеспечивающей безопасность членов правительства и занимающейся охраной дворцов во время церемоний, - пишет lenta.ru.

По данным источника в среде военных, нападение произошло рядом с Виндзорским замком во время обряда посвящения. На данный момент подозреваемый отстранен от должности. Другие подробности дела неизвестны. Расследование продолжается. Как отметил собеседник издания, армия находится под "огромным давлением" и пытается искоренить преступления насильственного характера.