120 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 24 августа 2021 года передает zakon.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

На 24 августа лечение от КВИ продолжают получать 123 226 человек (117 339+ и 5887 КВИ-), из них в стационарах находятся 28 577 пациентов, на амбулаторном уровне - 94 649.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1824 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 555, на аппарате ИВЛ - 267.

Количество зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов