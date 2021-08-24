Селевой поток повредил газопровод в Дагестане и оставил без газа 4650 человек

Селевой поток повредил газопровод высокого давления в центральной части Дагестана, в результате чего без газа осталась почти тысяча жилых домов в четырех селах, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Из-за обильных ливневых дождей в Левашинском районе Республики Дагестан селевым потоком снесены опоры межпоселкового газопровода высокого давления второй категории. Без газа временно остались 950 домов с населением 4650 человек, из них 1583 ребенка, в четырех населенных пунктах (с. Арши, с. Куппа, с. Телягу, с. Буртани), - сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным МЧС, к ремонтным работам аварийные бригады приступят с 8:00 24 августа.