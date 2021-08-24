Какой будет инфляция в Казахстане в ближайшие пять лет

На заседании правительства глава Нацбанка Ерболат Досаев озвучил ожидания финрегулятора по уровню инфляции на ближайшие пять лет, передает корреспондент zakon.kz.

По оценкам Нацбанка, с учетом повышенного внешнего инфляционного фона, сохраняющихся внутренних дисбалансов со стороны предложения, а также продолжающихся мер фискального стимулирования, инфляция к концу 2021 года ожидается в коридоре 6-7%. Оценка инфляции будет уточнена по итогам очередного прогнозного раунда в сентябре этого года, - пояснил Досаев.

По его словам, в соответствии с июльским поручением президента страны совместно с правительством проводится активная работа по реализации пакета мер антиинфляционного реагирования.

Успешная реализация вышеуказанных мер является необходимым условием для снижения инфляции до 4-6% в 2022 году, 4-5% в 2023-2024 годах, 3-4% в 2025-2026 годах в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2022-2026 годы. Данные таргеты соответствуют стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года, - подчеркнул глава Нацбанка.

Оксана Скибан, Нур-Султан