Учителя осудили на 10 лет за сбыт наркотиков

В Туркестанской области преподавателя приговорили к 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков. Следователи Байдибекского района завели уголовное дело по факту торговли наркотиков учителем одной из сельских школ, передает zakon.kz.

В полицию поступила информация, что житель села занимается хранением и сбытом наркотических средств. По указанному адресу выехали сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области и Байдибекского РОП.

В ходе оперативной проверки был задержан преподаватель одной из школ Байдибекского района, которого задержали по подозрению в наркопреступлении. При обыске в его доме обнаружены и изъяты 10 пакетов с содержимым, похожим на наркотическое средство со специфическим запахом, и мешок с наркотическим веществом растительного происхождения. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу. пресс-служба ДП ТО

Согласно заключению, изъятые наркотические средства оказались "высушенной марихуаной" общим весом более 3 кг. Подозреваемый признался, что хранил наркотики для последующего сбыта.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". В ходе досудебного расследования вина подозреваемого полностью доказана, он взят под стражу, материалы переданы в районный суд. пресс-служба ДП ТО

Приговором суда 47-летнего подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет.