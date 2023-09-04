В Акмолинской области тренера по лыжному спорту подозревают в сбыте гашиша

Тренер по лыжному спорту задержан по подозрению в сбыте гашиша на территории Акмолинской области. Из незаконного оборота изъято 55 кг наркотического средства, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, акмолинскими наркополицейскими на трассе Астана – Караганда, вблизи терминала поселка Жибек-Жолы, была остановлена автомашина под управлением 37-летнего жителя Астаны, уроженца одного из районов области, где, к слову, он и занимался обучением детей лыжному спорту.

"В ходе санкционированного обыска автомашины подозреваемого, в багажном отсеке обнаружена картонная коробка, внутри которой обнаружены 4 полиэтиленовых пакета с гашишем, весом около 40 кг. В тот же день у себя дома в пристоличном районе задержан еще один оптовый сбытчик наркотических средств, 36-летний мужчина, у которого при санкционированном обыске дома, в помещении гаража обнаружены 2 полиэтиленовых пакета с аналогичным веществом, весом свыше 15 кг", – говорится в сообщении.

В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде содержание под стражей.





Ранее сообщалось, что на берегу канала Елтай в Кызылорде полицейские нашли два наркопосева и оружие.