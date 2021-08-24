80 гектаров сухой травы горит в ВКО

В Восточном Казахстане бушует огненная стихия, сообщает zakon.kz.
На участке Ключи в Кокпектинском районе сухая трава горит на площади 45 га, в Аягозском районе огнем охвачено 25 га на участке Кара Бужыр и на участке Умбетай -10 га сухой травы. Всего задействовано 88 огнеборцев и 12 единиц техники ДЧС ВКО, 13 единиц техники и 92 человека местных исполнительных органов, от лесников 10 человек и 2 единицы техники, - отметили в пресс-службе ведомства.
Тушение усложняет ветер, труднодоступная местность, где практически невозможно маневрировать спецтехнике и пожарным машинам.
Между тем в Маркаколе наблюдается 1 класс пожарной опасности, 2 класс в городах Усть-Каменогорск и Риддер, районе Алтай, 3 класс - в городе Семей, Бескарагайском, Бородулихинском, Катон-Карагайском, Курчумском районах, 4 класс - в селе Самарское, 5 класс - в Урджарском районе, - уточнили в ДЧС.
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