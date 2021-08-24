Джо Байден преклонил колено на встрече с баскетболистками

Президент США Джо Байден преклонил колено на встрече со спортсменами, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Life.ru, чемпионки Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) подарили главе Белого дома баскетбольную футболку с его фамилией и номером 46.

Стоит отметить, что Байден является 46-м по счету президентом США.

После этого политик и спортсменки сделали общую фотографию, перед которой Байден решил встать на одно колено. Это вызвало удивление и смех у присутствующих.

По данным РИА Новости, этот жест ассоциируется с движением Black Lives Matter, которое стало популярным после смерти Джорджа Флойда.

В 2020 году по США прокатилась волна массовых протестов и беспорядков после убийства полицией в Миннеаполисе афроамериканца. Протестующие часто становятся на одно колено в качестве жеста солидарности с движением.

Некоторые спортсмены и республиканцы выступают против этого жеста, считая его излишним или неуместным. Жест критикует и бывший президент Дональд Трамп.