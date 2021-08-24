Проблему выплат декретных пособий журналистам решат до конца года – МИОР 

В Министерстве информации и общественного развития заявили, что проблему выплат декретных пособий сотрудникам СМИ решат до конца года, сообщает zakon.kz.

В последнее время отдельными представителями журналистского сообщества поднимается вопрос выплаты декретных пособий сотрудникам СМИ после окончания безналогового режима для СМИ во время пандемии.

В настоящее время Министерством труда и социальной защиты населения совместно с Министерством информации и общественного развития разрабатываются соответствующие поправки в законодательство и в сентябре текущего года планируется их внесение в Мажилис Парламента РК, - сообщили в ведомстве.

Как заверили в МИОР, проблему с выплатой декретных пособий предполагается решить до конца года.

Данный вопрос находится на личном контроле министра информации и общественного развития.