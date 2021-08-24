Зеленский: Разделять украинцев может только стол

Владимир Зеленский выступил на церемонии в честь 30-летия независимости Украины, сообщает zakon.kz.

По данным РИА Новости, президент Украины заявил, что единственное, что может разделять украинцев – это щедро накрытый стол, а украиноязычные и русскоговорящие жители страны должны быть одной семьей.

По его словам, сила украинского народа – в гражданах страны всех национальностей.

Дорогие украинцы, представьте себе сейчас наш флаг и то, что в нем желтого цвета, а теперь, что в нем нет синего. По одному это просто цвета, а вместе – для нас самое лучшее и самое сильное объединение. Это и есть ответ, почему мы сильные вместе. Почему такие разные, с востока и запада, украиноязычные, русскоговорящие должны быть одной семьей. Поскольку объединяет нас Украина, - сказал президент.

Читайте также:

В МИД Украины опровергли слухи об угоне самолета в Афганистане