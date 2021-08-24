Дебошира поймали во время избиения женщины в Жанаозене

В Жанаозене гвардейцы задержали 38-летнего дебошира, который напал на местную жительницу, передает zakon.kz.

Случай произошел поздним вечером 23 августа текущего года около 23.10. Находясь на маршруте патрулирования, войсковой наряд воинской части 5548 РгК "Батыс" Нацгвардии в составе начальника патруля рядового Ернара Жаксылыкова и патрульных рядовых Асета Утебаева и Гамзата Маркабаева возле дома №6, расположенного в микрорайоне Рауан, услышали женские крики о помощи. Гвардейцы оперативно прибыли на место инцидента и увидели, что неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии избивает женщину, - рассказал руководитель пресс-службы РгК "Батыс" Национальной гвардии РК подполковник Ерболат Султанов.

Увидев полицейских, нарушитель попытался скрыться в близлежащих дворах, однако погоня была недолгой.

Задержанный 38-летний местный житель был передан сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства. В свою очередь потерпевшая поблагодарила гвардейцев за бдительность и оперативность, что они оказались в нужном месте в нужное время, - отметил Султанов.

Как уточняется, за проявленную бдительность военнослужащих поощрили правами командира воинской части 5548.