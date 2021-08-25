Увеличилось число умерших от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 25 августа 2021 года передает zakon.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

На 25 августа лечение от КВИ продолжают получать 120 864 человека (114 747 КВИ+ и 6117 КВИ-), из них в стационарах находятся 27 666 пациентов, на амбулаторном уровне - 93 198.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1832 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 550, на аппарате ИВЛ - 262 пациента.

Количество зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов