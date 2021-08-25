Охранник вынес журналистку из акимата в Алматы: начато служебное расследование

Акимат Алатауского района прокомментировал инцидент охранника и журналиста-телевизионщика на территории акимата, передает zakon.kz.

В связи с действующими карантинными ограничениями вход в здание акимата Алатауского района ограничен и осуществляется по приложению Ashyk. Журналист А. Танирберген с оператором прошли в здание, не сканировав свои статусы в приложении и пройдя под турникетом, о чем имеется соответствующая видеозапись. На замечания сотрудников службы охраны представители СМИ не реагировали, провоцируя конфликтную ситуацию, - сообщает пресс-служба акимата.

Как уточняется, акимат официально заявляет о неприемлемости поведения сотрудника службы охраны, в отношении которого начато служебное расследование. По результатам будет принято решение о привлечении его к ответственности.

В то же время подчеркиваем, что акимат открыт для работы с представителями СМИ на конструктивной основе и готов предоставить доступ к интересующей информации в рамках своей компетенции, - резюмируется в сообщении.

Также по данному факту высказалась министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

Хочу подчеркнуть, что бездействие со стороны ответственных лиц районного акимата послужило поводом для возникновения подобной ситуации. Все это идет вразрез принципам "слышащего государства" и открытого акимата. Ущемление прав и применение грубой физической силы в отношении журналистов недопустимы. Они должны чувствовать себя в безопасности. Представители СМИ имеют право на получение всей необходимой информации согласно действующим законам и нормативно-правовым актам РК. Считаю необходимым руководству акимата г. Алматы провести служебное расследование и принять соответствующие меры для недопущения повторения аналогичных ситуаций в отношении представителей СМИ, - написала она в Instagram.

Ранее стало известно, что журналистка Акбопе Танирберген, ведущая программу "Акимы" на телеканале "Хабар 24", приехала в назначенное время в акимат по работе. Но ее не пропустили. Она заявила, что в грубой форме охранник буквально выставил ее за дверь.