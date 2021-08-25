Как часто нужно выключать компьютер

Эксперт рассказал, что происходит, если вы все время оставляете устройство в "режиме сна", передает zakon.kz.

Нужно ли полностью выключать компьютер, сообщил в интервью радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Чтобы сэкономить время при следующем включении, многие пользователи по завершении работы не выключают компьютер или ноутбук, а переводят устройство в спящий режим. Эксперт объяснил, как это сказывается на работоспособности устройства.

Критически компьютер вряд ли может пострадать от перехода в "режим сна", когда вы уходите домой с работы или оставляете его дома. Единственный момент – что в процессе работы вы можете открывать большое количество программ, которые потом в фоновом режиме занимают работу центрального процессора, – пояснил эксперт.

Денис Кусков пояснил: запуск такого количества программ, чтобы от этого компьютер в спящем режиме завис, крайне маловероятен, но возможен. Технике не повредит, если вы оставляете компьютер в "режиме сна" на протяжении рабочей недели. Но нужно, время от времени, давать устройству отдохнуть.

Хотя бы раз в неделю надо переводить его в полностью выключенное состояние для обнуления. Вы можете выключить или перезагрузить компьютер, тогда при новом запуске система загрузит только основные компоненты, которые нужны для начала полноценной работы, – уточнил эксперт.

Денис Кусков отметил, что лучше компьютер не оставлять в спящем режиме в офисе, если вход в систему осуществляется без пароля или иного способа идентификации. Но это уже не имеет отношения к работе программного обеспечения, речь идет о безопасности.