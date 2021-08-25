В Казахстане ослабят карантин

Сегодня под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, сообщает zakon.kz.



По поручению премьер-министра в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации МВК одобрен ряд решений по ослаблению карантинного режима.

С 28 августа разрешена деятельность:

в выходные дни - всех объектов бизнеса, участвующих в проекте ASHYQ, до 24:00, лидеров проекта ASHYQ - до 02:00, при условии наличия "зеленого статуса" у сотрудников и посетителей (вакцинированные, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не менее 7 дней), подтвержденного через приложение ASHYQ;



в субботу - общественного транспорта.

С 30 августа в будние дни:

продлено время работы всех объектов бизнеса, участвующих в проекте ASHYQ, с 22:00 до 24:00, лидеров проекта ASHYQ - с 24:00 до 02:00.



При этом с учетом эпидемиологической ситуации ослабление карантинных мер в Алматы планируется ввести в выходные дни с 4 сентября, в будние дни - с 6 сентября.



Также на МВК был рассмотрен вопрос подготовки к новому учебному году.

Заместителем премьер-министра поручено до конца августа:

- завершить вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания;



- обеспечить полную готовность школ в соответствии с санитарными требованиями;



- для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования обеспечить работу системы ASHYQ;



- принять меры по 100% обеспечению организаций образования учебниками, учебно-методическими комплексами;



- завершить капитальный и текущий ремонты в школах.



На заседании МВК заместитель премьер-министра дал ряд других поручений.





