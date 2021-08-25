Уничтожить нельзя стерилизовать: как в Казахстане решают проблему бродячих животных

Бродячие животные стали не просто частью городской среды, а настоящей социальной проблемой. Одичавшие стаи несут угрозу для человека, и в зоне повышенной опасности – дети. Численность беспризорных собак и кошек в таком мегаполисе, как Алматы, невозможно установить, и с каждым годом их популяция меньше не становится. Zakon.kz разбирался, как проблему бродячих животных решает государство и каков к ней подход зоощитников.

Собака - друг человека. Но, оказавшись на улице, домашний питомец озлобляется и дичает, приспосабливаясь к новой среде обитания. Либо погибает.

Выжившие животные стремятся к теплу и еде, поэтому чаще всего их можно встретить в районе теплотрасс или возле жилых массивов. Одичавшие городские "динго" сбиваются в стаи: так им легче выживать, защищать свою территорию и охранять кормовую базу.

Основной источник их пропитания - пищевые отходы, поэтому бродячие животные часто обитают около мусорных контейнеров. Нередко сердобольные граждане подкармливают мохнатых беспризорников, тем самым способствуя их размножению: если кормовая база хорошая, сука дает большой приплод.

Чем опасны бродячие животные для человека

Безнадзорные собаки и кошки являются источником возбудителей порядка трехсот болезней: бешенство, токсоплазмоз, лептоспироз, дифиллоботриоз, трихинеллез, эхинококкоз и другие. Если учесть степень заражения дворовых территорий, детских площадок и песочниц фекалиями, существует риск инфицирования людей, в особенности – детей. Не исключено и заражение домашних собак при обнюхивании испражнений, оставленных зараженной особью.

Бродячие стаи бывают агрессивны. Причина – защита своих владений.

Жанара Садвакасова со своими питомцами

Кинолог и владелица Кинологического центра "Узынагаш" Жанара Садвакасова тем, кому пришлось столкнуться со стаей бродячих собак, советует иметь при себе перцовый баллончик.

Чаще всего в бродячих собак кидаются палками, камнями, и они этого боятся. Достаточно просто изобразить, что ты поднимаешь камень. Собаки будут продолжать облаивать, но стая начинает ретироваться, - рекомендует специалист.

Озлобленные и трусливые: можно ли приручить одичавшую собаку

Можно ли социализировать бродячую собаку? Поддаются ли воспитанию и дрессировке, животные, родившиеся и выросшие на улице?

Через мои руки проходит много бродячих собак. В большинстве своем они очень трусливые. Был у меня случай, когда на трассе я подобрала месячного щенка-дворняжку. Он прожил у меня четыре месяца, но так и не приручился. Это был абсолютно дикий зверь, боялся меня. Брал с рук еду только тогда, когда с ним рядом был мой пес породы кане-корсо. Он выбирал себе в друзья только крупную собаку и выполнял роль шакала из "Маугли". В итоге, мне пришлось пристроить щенка в один дом как "звоночка", но он всегда убегал со двора к соседям, потому что там была крупная собака,- рассказывает кинолог.

В данный момент у Жанары на воспитании несколько беспородных собак, которых люди подобрали на улице. Эксперт отметила, что среди них есть "существа приятные и общительные".

Здесь каждый случай индивидуален. Никто же не может отследить, в каком поколении эта собака одичала. Если в ней была заложена тяга к человеку, собака может быть преданной и верной, - делится Жанара Садвакасова

Изолятор временного содержания собак и кошек

"Отлов – уничтожение": опыт Казахстана

Чтобы узнать, как власти города решают проблему бродячих животных, корреспонденты zakon.kz побывали в изоляторе временного содержания собак и кошек. Для большей части его обитателей это последний приют.

Одной из функций КГП на ПХВ "Городская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы является отлов и уничтожение бродячих собак и кошек. Помимо этого, ветеринарная служба занимается временной трехдневной передержкой отловленных животных и возвратом востребованных особей бывшим хозяевам, а также новым владельцам через зооволонтеров.

Из бюджета города Алматы на проведение мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению бродячих животных ежегодно выделяется около 150 миллионов тенге.

На сегодня в отлове содержится более 100 собак. Каждый день синие грузовики привозят сюда от 30 до 50 особей со всех районов города. В зоне выгрузки собак принимают, осматривают, фотографируют и фото размещают в Instagram.

Неля Пигина, руководитель отдела отлова бродячих животных

По словам руководителя отдела отлова бродячих животных Нели Пигиной, служба работает по заявкам жителей, которые поступают на номер 109.

Люди боятся за своих детей, жалуются в акимат, и мы должны реагировать на заявки. После трехдневного пребывания в изоляторе собак усыпляют. Каждую неделю уничтожается от 30 до 50 собак. Живодерством мы не занимаемся. Усыпление проводят в зоне эвтаназии в два этапа: сначала собак вводят в сон, а потом ставят им смертельный укол. Они не мучаются. Это все домыслы зооволонтеров, - рассказывает руководитель службы

Собаки в отлове

Часто в клетки попадают породистые собаки, с ошейниками и чипами. Обычно это лабрадоры, немецкие и среднеазиатские овчарки, московские сторожевые, спаниели, хаски.

Собака может во время течки удрать от хозяина. Например, хаски свойственно часто сбегать. Некоторых животных выпускают на самовыгул, а они прибиваются к бродячей стае. Многих породистых собак люди сами выгоняют из дома, потому что не могут прокормить или правильно ухаживать. Бывает, собак привозят их владельцы. Многие избавляются от заболевших животных, не желая тратить время и средства на их лечение. Люди получают непланируемый приплод, берут на содержание животное для временной радости, а потом собаки и кошки оказываются на улице, - делится Неля Пигина.

Немецкая овчарка в отлове

Сотрудница изолятора сказала, что породистых собак держат дольше – ждут, пока найдется владелец. К слову, хозяева у них находятся часто. Бывают случаи, когда собак забирают, а потом опять возвращают: не понравилась, не лает, надоело ухаживать. Собака может сбежать и от хорошего хозяина, но некоторые оказываются в отлове по восемь раз.

У нас сейчас многое делается для того, чтобы у собаки нашелся хозяин. Мы сотрудничаем с волонтерами, которые помогают пристраивать животных, размещают посты в соцсетях. При передаче собак новым хозяевам составляется договор, - отметила руководитель.

Щенки, родивщиеся в отлове

Щенки в изоляторе содержатся отдельно. В данный момент их порядка 40. Одни появились на свет от беспризорной матери и были отловлены, других подкинули в коробке, кем-то наигрались и выбросили, а некоторые рождаются прямо здесь: хозяева избавляются от беременной суки, не желая пристраивать потомство.

Щенки из отлова ждут своих хозяев

Кому-то из этих маленьких пленников повезет, и они обретут дом и заботливых хозяев, а кому-то суждено провести свою короткую жизнь в этих клетках и получить смертельный укол.

Щенки у нас находятся подолгу. Бывает, что люди, которые хотят завести питомца, боятся брать взрослых собак и приезжают к нам за щенками. Большинство щенков разбирают волонтеры и пристраивают их в семьи, - пояснила Неля Пигина.

Собака, спасенная от эвтаназии. Зооприют "Дворянское собрание"

"Отлов – стерилизация – вакцинация – возвращение": опыт зарубежных стран

Многие зоозащитники часто приводят в пример Турцию. Правительство этой страны вручило в лапы четвероногих прав не меньше, чем у человека. Собаки и кошки чувствуют себя полноценными членами общества повсюду: в магазинах, уличных кафе, парках. В Турции на городских улицах установлены кормушки, поилки и домики для животных. Обустройством таких локаций занимаются местные мэрии, а за здоровьем собак и кошек следят ветеринары.

Вопрос роста популяции бездомных животных власти Турции решают по следующей схеме: отлов – стерилизация – вакцинация – маркировка – возращение в среду обитания. Усыпление животных там запрещено, а за жестокое обращение с животными можно угодить в тюрьму на 10 лет, без права на замену штрафом.

Но с начала пандемии в Турции на 20% выросло число бездомных собак. Расставаться со своими питомцами граждан страны вынуждают не только финансовые проблемы, но и отсутствие информации о новом вирусе. Многие думают, что домашние животные являются переносчиками коронавируса, и боятся. Тем временем Министерство внутренних дел обращается к местным администрациям и населению с просьбой кормить бездомных животных, пострадавших от политики социальной изоляции страны.

Зооприют "Дворянское собрание"

В соседней России существует закон, защищающий права животных. В соответствии с ним, запрещено умерщвлять животное под каким бы то ни было предлогом. "Отлов – стерилизация – вакцинация – маркировка – возвращение на прежнее место обитания" является наиболее эффективной мерой для уменьшения общей популяции уличных животных. Нельзя избавиться от собаки или кошки просто так, животное нужно передать новому владельцу или в приют.

Суммы на эту программу выделяются немалые, поэтому сторонники эвтаназии животных настаивают на том, чтобы эти средства направили на помощь больным детям и старикам. Возвращение собак и кошек обратно в их среду обитания также вызывает недовольство. Согласно системе отлова, на улицу отпускают только стерилизованных и вакцинированных собак, привитых от бешенства, что делает их лишь условно неопасными для общества.

В ряде стран, где вместе с отловом животных предусмотрена их усыпление, считается, что безболезненное инъекционное умерщвление гуманнее, чем возврат во враждебную среду.

Собаки из отлова

В Америке действует закон о стерилизации животных, согласно которому все животные, имеющие хозяев, по достижению четырехмесячного возраста должны пройти стерилизацию. Исключение составляют лишь собаки-чемпионы, собаки полицейских, поводыри, и призеры выставок. В случае с бездомными животными есть два варианта – если они не дожидаются своей человеческой семьи в приюте, их усыпляют.

В Албании, Азербайджане и Армении собак отстреливают. В Молдове средства не выделяются даже на усыпление – животных убивают ударом тупого предмета по голове.

При этом численность бездомных животных при таком подходе к ее регулированию в этих странах не меняется.

Рамзан Бацалов, руководитель приюта "Дос"

Право на жизнь: зооприюты, передержки животных

Пока жизни домашних и бездомных животных в Казахстане не защищены законом, за их права выступают казахстанские зооактивисты.

Зооприют "Дос" существует в Алматинской области семь лет. На сегодняшний день в нем содержится более 350 собак. Часть из них на свободном выгуле. Собаки крупные либо менее контактные живут в вольерах. По словам организатора и руководителя приюта Рамзана Бацалова, приют предоставляет своим четвероногим постояльцам не только пищу и кров, но и медицинское обслуживание, сотрудничая с ветклиниками. К слову, собаки в приюте "Дос" активны и жизнерадостны. Больных, голодных и истощенных мы среди них не увидели.

Обитатели зооприюта "Дос"

Особенность нашего приюта в том, что у нас содержатся собаки, которых никогда не возьмут в семью - это либо возрастные собаки, либо беспородные. Принимаем мы и раненых собак, собак-инвалидов. У нас есть пес с выжженными глазами: ему воры выжгли глаза, когда квартиру грабили, а он ее защищал. Хозяин пса умер, и он попал к нам. Есть "кавказец" с собачьих боев, которого использовали в качестве "затравки", встречаются алабаи, питбули. Огромное количество щенков к нам подкидывают, привозят сюда коробками, иногда вместе с матерью выбрасывают вдоль трасс. За неделю в среднем поступает больше двадцати собак, - рассказывает Рамзан Бацалов.

Семейство, подброшенное в приют "Дос"

Зооприют существует на личные вложения Рамзана, его единомышленников и неравнодушных людей. Отчеты о финансовых поступлениях и затратах на содержание животных приют "Дос" предоставляет на своих страничках в социальных сетях. Его руководитель рассказал, что кормят собак фаршем для животных, мясной обрезью, ливером, костями, раз в месяц дают хлеб. В день уходит до 350 килограммов корма.

Зооприют "Дос"

В апреле этого года Рамзан Бацалов выкупил заброшенное полуразрушенное здание и начал строительство ветеринарной клиники, чтобы иметь возможность здесь же лечить своих четвероногих. Но главная задача этой клиники – бесплатная стерилизация животных.

Как известно, государство подобные стартапы финансово не поддерживает, так что зоозащитникам остается уповать лишь на помощь неравнодушных граждан и меценатов.

Алабай, спасенный от эвтаназии

По поводу сбора средств на строительство клиники мы обращаемся в социальные сети и на краундфандинговые площадки. Так, на собственные вложения и помощь людей нам удалось перекрыть крышу, она обошлась нам в 6 800 долларов. За установку окон нам насчитали 7 000 долларов, ремонт внутри обойдется в такую же сумму. Подключить здание к газовому отоплению обойдется еще в 6 600 долларов – если честно, на такую сумму я не рассчитывал. Огромное желание – закончить строительство клиники до наступления холодов, но, возможно, из-за нехватки денег что-то придется отложить до лучших времен, - делится зооактивист.

Джулия Еськова-Красутская, руководитель приюта "Дворянское собрание"

Псих, Бублик, Афина, Кукла, Мишель, Сосиска – все это подопечные зооприюта "Дворянское собрание", руководит которым Джулия Еськова-Красутская. Всего здесь 44 хвостатых постояльца.

Этот участок мы с мужем купили два года назад специально под приют. Сейчас строим новые вольеры для собак и достраиваем дом, чтобы зимой здесь могли жить сотрудники. Мы сразу решили, что максимальная вместимость приюта – 50 собак. Это то количество животных, которых мы сможем прокормить даже во время пандемии. Содержать 500 питомцев, конечно, мне будет уже не по силам, поэтомуя восхищаюсь такими людьми, как Рамзан Бацалов, который взял на себя 350 крупных собак, - призналась основатель приюта.

Обитатели зооприюта "Дворянское собрание"

Приют содержится за счет собственных средств семьи Джулии, ее друзей и неравнодушных людей. Информацию с просьбой о помощи женщина выставляет в социальных сетях. Также у приюта есть сайт, где ведется отчет о денежных поступлениях и потраченных средствах. Зоозащитница говорит, что приехать и посмотреть, куда идут деньги, может каждый желающий – все прозрачно.

В приоритете у нас те собаки, которым грозит уничтожение. Мы стараемся спасти собаку до того, как она попадет в отлов. Судьба у всех наших питомцев разная. Есть покалеченные на дорогах, некоторых собак привозит зоотакси, есть и такие, у которых умерли хозяева. Более того, Алматинская область "поставляет" нам бездомных животных: мы ездим и по трассам, и по дачным поселкам, собираем коробки со щенками и котятами. Для жителей области "стерилизация" - вообще незнакомое слово. Они потом нас называют фашистами: "Как можно бедное животное взять и лишить того, что дала ему природа?", - делится Джулия Еськова-Красутская.

Зооприют "Дворянское собрание"

Хозяйка приюта заверила, что все ее собаки стерилизованы, их лечат в клинике, за ними ухаживают. Каждый год приют собирает средства на плановую вакцинацию подопечных.

В меню хвостатых обитателей "Дворянского собрания": куриные головы, мясная обрезь, рисовая сечка, макароны, ливер, специальный фарш для собак. Иногда собак балуют мясным фаршем, колбасой и сосисками, у которых истекает срок годности. На день уходит 20-25 килограммов фарша либо мясных продуктов, 5 килограммов сечки. Пятнадцатикилограммового пакета корма хватает на одно кормление.

Зооприют "Дворянское собрание"

По словам зооактивиста, люди разбирают собак из приюта неохотно. За год ей удалось пристроить всего семь животных.

Из отлова мы забрали чистокровную хаски. Целый год ждали, пока найдется ей хозяин, но собака была стерилизована и поэтому ее никто брать не хотел. Обычно люди берут породистых собак в надежде заработать на потомстве. Перед тем, как отдать собаку, мы всегда выясняем, в каких условиях будет содержаться животное, чем его будут кормить. Конечно, мы отдаем собаку в те условия, в которых она будет жить лучше, чем здесь, - отметила основатель приюта.

Раненая собака из отлова

"Подайте на корм котикам": как на животных наживаются лжеволонтеры

Спасая четвероногих беспризорников, настоящие зоозащитники создают приюты, кормят и лечат животных, помогают обрести новую семью. Мошенники под маской добродетели эксплуатируют добрые чувства сердобольных граждан, чтобы сделать на этом свой бизнес. Нередки случаи существования приютов и передержек, где животные содержатся в ужасных условиях, на маленькой территории, больные, без еды.

По правилам содержания, на собаку должно выделяться не менее пяти квадратных метров. У животного должна быть своя будка, доступ к питьевой воде, пище и медицинское обслуживание. Сомнительные приюты и передержки надо расформировывать, потому что их деятельность отражается на нашей репутации,- комментирует Джулия Еськова-Красутская.

Собака из отлова

Зоозащитник предупреждает, что под видом волонтеров аферисты ведут странички в соцсетях, воруют фотографии у других приютов и открывают сборы на помощь животным.

Деньги собирают немалые и живут на эти средства. Люди, которые помогают деньгами, даже не проверив информацию, делают это из хороших побуждений. Тем, кто хочет помочь таким приютам, я бы рекомендовала изучить про них информацию, почитать отзывы. Помимо фото несчастных собак, должны быть видео, финансовые отчеты, - советует специалист.

В противовес зоомошенничеству существует такое явление, как навязчивое собирательство животных. Обычно им страдают одинокие пожилые женщины, как правило, с пошатнувшейся психикой. Численность поголовья кошек или собак у таких "заводчиков" может доходить до сотни. Естественно, условия содержания и питание в таком "зооприюте" далеки от нормальных, а жилище становится рассадником всевозможных инфекций. В итоге страдают и сами животные, и соседи.

Мы в ответе за тех, кого приручили: как решить проблему бродячих животных

По мнению кинолога и владелицы Кинологического центра "Узынагаш" Жанары Садвакасовой, уничтожение бродячих животных - способ не гуманный. Проблему их размножения государство могло бы решить другим путем – создавать клиники на колесах, которые бы занимались бесплатной стерилизацией домашних и уличных животных.

Регулировать численность бродячих животных очень сложно. Эта проблема будет существовать до тех пор, пока у людей низкий уровень жизни и низкий уровень ответственности. Многим владельцам собак, которые сводят концы с концами, вряд ли придет в голову потратить деньги на стерилизацию. И даже тогда, когда проводятся различные акции по бесплатной стерилизации, не все используют эту возможность: не у всех есть транспорт, чтобы поехать в клинику, некоторым просто жалко вкладывать время в свою собаку, обрабатывать швы в послеоперационный период, - считает кинолог.

Зооприют "Дос"

Руководитель зооприюта "Дос" Рамзан Бацалов признает, что единственный метод властей - отлов и уничтожение животных, не эффективен, а программа бесплатной стерилизации работает плохо.

У нас нет чисто диких животных. Если брать ту популяцию, которая обитает на улице, это все бывшие домашние животные или их потомство. Спасти всех бездомных животных – нереально. Эта проблема идет еще со времен СССР. Стерилизация – единственный выход сдержать размножение бездомных собак. Вот для этого я и строю свою клинику. И если бы была не одна такая клиника, а сеть, то бродячих животных было в разы меньше. Собаки и кошки, как не крути, – это экосистема города. Если не будет их, появятся крысы. Сейчас в некоторых районах, где истребили всех кошек и собак, наблюдается нашествие этих грызунов, - отметил зооактивист.

Зооприют "Дворянское собрание"

Джулия Еськова-Красутская, руководить зооприюта "Дворянское собрание", для решения острой проблемы предлагает вводить штрафы за выброшенных и сбежавших животных, а также обязать владельцев отчислять налоги за нестерильное животное.

Чтобы решить проблему бездомных животных, для начала нужно работать с домашними питомцами - это стерилизация всех не племенных животных, и за этим должно следить государство. Власти города должны оповещать население о том, что началась бесплатная стерилизация. А наши доморощенные экспериментаторы, которые могут повязать овчарку с алабаем ради развлечения, а потом щенка-полукровку выбросить на улицу, должны строго наказываться. Человек, прежде чем завести домашнее животное, должен хорошо все взвесить: достаточно ли хорошие у него условия для содержания, сможет ли он прокормить собаку, готов ли воспитывать и уделять ей время. Если не готов, то просто не нужно брать питомца. Тогда не будет бродячих собак и оставленных умирать щенят и котят в коробках. Меня не все зооволонтеры поддерживают, но я считаю, что если у животного агрессивного, больного или покалеченного нет куратора, который будет за ним всю жизнь ухаживать, кормить и нести ответственность, то таких собак лучше усыплять, - ответила хозяйка приюта.

Собака из отлова

И, наконец, хотелось бы узнать, каким видят решение проблемы беспризорных животных люди, которые их усыпляют. Руководитель отдела отлова бродячих животных Неля Пигина считает, что те меры, которые принимаются ветеринарной службой для очистки города от одичавших собак, недостаточны, и с каждым годом количество их меньше не становится.

Решить проблему бродячих животных можно только тогда, когда люди научатся нести ответственность за своих домашних животных, когда менталитет населения поменяется. У нас многим религия не позволяет стерилизовать животное, но зато выбросить на улицу собаку – это нормально. Необходимо проводить работу с населением через СМИ, предоставлять информацию о бесплатной стерилизации, требовать, чтобы домашние животные были простерилизованы, - подвела итог руководитель отдела отлова бродячих животных.

Покидая изолятор временного содержания, почему-то захотелось спросить у его сотрудников: "Не жалко ли вам уничтожать собак?". Ответ был у всех один:

- Жалко, конечно, и морально здесь тяжело работать – мы же люди. А что поделаешь? Это работа, и кто-то должен ее выполнять.

Алена Мирошниченко